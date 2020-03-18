Испания

Каталонский клуб обеспокоился своими доходами.

Руководство Барселоны считает, что ситуация с коронавирусом может не позволить им подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса, сообщает ESPN.

Форварды ПСЖ и Интера являются приоритетными трансферными целями каталонского клуба на следующее лето. Однако боссы "сине-гранатовых" переживают, что эпидемия существенно повлияет на их доходы и у них не будет средств на их приобретение.

Руководители Барселоны планируют совершить три серьезных трансфера в летнее окно и надеются, что стоимость игроков снизится в связи с возникшими обстоятельствами, однако сейчас у них нет на это никаких гарантий.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предложить Интеру Артуро Видаля в обмен на Мартинеса.

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