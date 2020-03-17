Испания

Каталонцы нацелены вернуть бразильца.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство Барселоны подготовило очередной план, следуя которому им удастся в летнее трансферное окно приобрести форварда ПСЖ Неймара.

По данным источника, каталонцы могут посодействовать бразильскому футболисту, чтобы тот расторг контракт с парижанами за фиксированную сумму.

Также отмечается, что Неймар не отрицает своего желание вернуться в стан "блаугранас", который он покинул в 2017 году. Ранее сообщалось, что ПСЖ смирился с возможной потерей форварда, и готов выслушать предложения от Барселоны.

В текущем сезоне Неймар провел 22 поединка в футболке парижан, забив 18 голов и отдав шесть результативных передач.