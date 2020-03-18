Испания

Полузащитник был бы рад вернуться в Лондон.

Полузащитник Вильярреала Санти Касорла заявил, что хотел бы последнюю игру в своей карьере сыграть за Арсенал, цвета которого он защищал с 2012 по 2018 год.

"Я не знаю, возможно ли это или нет, но я хочу сыграть еще одну игру за Арсенал до того, как уйду я завершу карьеру. Это было бы глубоким сожалением, если я никогда не смогу попрощаться".

"Арсенал был самым большим клубом, за который я когда-либо играл. Я горжусь тем, что я был игроком этой команды. Я особенно благодарен фанатам Арсенала, которые поддерживали меня даже после того, как я покинул клуб. Хотел бы я быть частью семьи "канониров" в будущем" снова", — сказал Касорла Goal.

Ранее испанский футболист признался, что лондонцы интересовались другими игроками Вильярреала.