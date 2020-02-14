Англия

"Канониры" заинтересованы в двух футболистах Вильярреала.

Полузащитник Вильярреала Санти Касорла, который ранее защищал цвета Арсенала, все еще поддерживает теплые отношения с бывший клубом.

Испанский хавбек признался, что представители "канониров" во время одной из бесед спрашивали про его одноклубников — защитника Пау Франсиско Торреса и вингера Сэмюэля Чуквезе.

"В Арсенале спрашивали про Чувезе и Торреса, поскольку там уверены, что они готовы уже завтра заиграть в АПЛ. Хорошо, что отличные команды интересуются молодыми игроками из Вильярреала, но на данный момент я посоветовал им оставаться здесь".

"Они все еще должны двигаться вперед. У этих парней хороший характер, так как они не летают где-то в облаках. Пау постоянно слышит разговоры о Манчестер Сити или Барселоне, но он осознает, что должен продолжать расти как игрок, и что в будущем мы увидим, куда он может пойти", — приводит слова Касоры Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль предложил за Чуквезе 35 миллионов евро, однако Вильярреал ответил отказом.

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