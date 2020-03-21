Испания

Игрок не хотел бы покидать Сантьяго Бернабеу.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос надеется, что ему удастся сесть за стол переговоров с клубом, чтобы обсудить новый контракт, сообщает Marca.

Напомним, действующее соглашение испанского футболиста с "бланкос" истекает в 2021 году. Отмечается, что игрок хотел бы продлить договор до 2022 года.

По данным источника, сделать это Рамосу будет затруднительно, так как политика Реала основана на том, чтобы не продлевать соглашения с футболистами, которым более 30 лет. Защитнику в конце месяца исполниться 34 года.

Ранее Рамос высказал свое мнение о совместной работе с главным тренером команды Зинедином Зиданом.