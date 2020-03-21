Испания

Севильский клуб намерен укрепить вратарскую позицию.

Голкипер Гранады Руи Силва попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Вердибланкос" находится в поисках замены Жоэлю Роблесу и попытаются подписать на его место Силву. Стоимость голкипера оценивается в сумму около 10 млн евро.

Действующий контракт Силвы с Гранадой рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 26-летний страж ворот провел 28 поединков, в которых пропустил 33 гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал в сферу интересов Милана.

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