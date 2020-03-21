Испания

Каталонцы нашли новых игроков в чемпионате Франции.

Барселона рассматривает вариант с приобретением полузащитника Лилля Бубакари Сумаре и хавбека Тулузы Ибраима Сангаре, сообщает Diario Sport.

По данным источника, также каталонцы активно наблюдают за футболистом Ренна Эдуардо Камавингой, но скауты считают вышеперечисленных игроков более дешевой альтернативой.

В текущем сезоне Лиги 1 Сангаре в составе Тулузы провел 25 матчей, отдав одну результативную передачу. Сумаре, в свою очередь, провел на поле 30 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Лилля также активно претендует Ливерпуль.