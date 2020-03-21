Испания

Каталонцы не станут усложнять переговоры.

Как сообщает Goal, Барселона готова продать полузащитника команды Ивана Ракитича в Севилью, если андалусийцы заплатят 20 миллионов евро.

Напомним, игрок до 2014 года выступал за нервионцев, после чего перебрался в каталонскую команду за 18 миллионов евро.

По данным источника, "блаугранас" не намерены вести долгих переговоров о продаже хорватского футболиста, так как его контракт истекает через год.

Ранее сообщалось, что за футболиста могут побороться Ювентус и Атлетико.