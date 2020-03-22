Испания

Лидер "сливочных" отреагировал на смерть экс-президента Реала.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал смерть бывшего президента клуба Лоренсо Санса.

Читайте также: Человек, вернувший Реалу Лигу чемпионов. Памяти Лоренсо Санса

"Очень печальный день для Реала. Вчера и сегодня Лоренсо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Его смерть еще больше огорчает в эти трудные дни, в которые мы попали. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром", — написал Рамос в Twitter.

Лоренcо Санс занимал пост президента Реала с 1995 по 2000 год. Главные его достижения на этой должности — победы в Лиге чемпионов в 1998 и 2000 годах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.