Испания

Football.ua вспоминает достижения бывшего президента "королевского клуба".

Коронавирус все глубже и глубже проникает в большой футбол и с каждым днем мы узнаем о новых заболеваниях, а имена пострадавших все громче и громче. Накануне футбольный мир потрясло известие об уходе из жизни Лоренсо Санса. Бывший президент Реала умер в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

Его состояние резко ухудшилось из-за приступов лихорадки, которые добавились к почечной недостаточности и гипертонии. Вирус нашел слабый организм с имеющимися патологиями и забрал очередную жизнь — человека, который много сделал для Реала.

Путь становления Лоренсо Санса был очень непростым. Функционер родился в скромной семье из Мадрида и был самым старшим из десяти детей. Конечно же, как не сложно догадаться, футбол занимал важную нишу в жизни Санса — Лоренсо выступал за Пуэрто Бониту в Терсере. Футбольная карьера не задалась, а потому будущий президент Реала решил податься в бизнес. Его детищем стала фабрика обоев, которая принесла успех.

Попасть в структуру "сливочных" Сансу удалось в 1985 году. Тогда на пост президента клуба заступил Рамон Мендоса, Лоренсо оказался в числе членов совета мадридского клуба. Уже спустя десять лет, 21 ноября 1995 года, должность досталось Сансу. Примечательно, что выборы в феврале 1995 года выиграл все тот же Мендоса, но вскоре он ушел в отставку.

Перед Сансом стояла непростая задача — влюбить в себя болельщиков клуба. Мадридцы за длительный период без выигрыша Лиги чемпионов уже и забыли, что такое большие побед на внешней арене. Санс привел в команду Шукера, Миятовича, Зеедорфа, Зе Роберто, Кристиана Пануччи и Роберто Карлоса. Чуть позже удалось заполучить и Карамбо.

Возглавил же Реал в мае 1996 года Фабио Капелло. Однако надолго итальянец не задержался, хоть и выиграл чемпионат Испании. Из-за разногласий с игроками Капелло ушел в Милан, а его место занял Юпп Хайнкес. Немецкому специалисту хватило сезона, чтобы привезти ушастый кубок на Сантьяго Бернабеу. В финальном матче "сливочные" обыграли туринцев благодаря единственному голу Миятовича.

Уже тогда можно было смело сказать, что Санс вошел в историю. Под его главенством Реал выиграл кубок чемпионов впервые за 32 года. Повторить достижение также удалось в сезоне-1999/2000. Кроме того, мадридцы выиграли Суперкубок Испании в 1997 и межконтинентальный кубок в 1998.

Все шло к тому, что Санс должен был выиграть на досрочных выборах в 2000 году и продолжить руководить клубом, что должно было быть приурочено в столетию Реала (в 2002 году), но Флорентино Перес обошел своего соперника, набрав на 3000 голосов больше (16469 — против 13302). Функционер пытался вернуть власть в "королевском клубе" в 2004 году, но набрал лишь 5% голосов. У Флорентино Переса же было больше 90%.

Такая низкая популярность была связана с проблемами Санса с правосудием. Его обвиняли в махинациях с недвижимостью, банковскими счетами, а позже и контрабандой культурных ценностей. В 2018 году ему грозил трехлетний срок и штраф в размере 1,2 миллиона евро за сокрытие от казначейства почти шести миллионов евро.

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И вот, в марте 2020 года, уже бывший президент Реала столкнулся с коронавирусом. Лоренсо Санс восемь дней пробыл в домашней изоляции, отказываясь ехать в больницу, но все-таки попал в медицинское заведение в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Спасти такого пациента врачи уже не смогли.

Нет сомнений, что Лоренсо Санс был человеком не бедным, но вылечиться от коронавируса не смог. Возможно, для кого-то это станет сигналом, что болезнь действительно опасная и относиться к ней спустя рукава не стоит. Своевременно реагируйте на симптомы и следуйте мерам предосторожности. Берегите себя и своих близких, особенно — старших.