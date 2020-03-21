Испания

Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет.

Испанский бизнесмен Лоренцо Санс, известный в мире футбола в качестве бывшего президента мадридского Реала и экс-владельца Малаги, скончался от заражения коронавирусом. Об этом сообщает Marca.

Функционер поступил в отделение интенсивной терапии 17 марта после того, как его порядка восьми дней мучила лихорадка.

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Уже в больнице Сансу сделали тест на COVID-19, который показал положительный результат. Бизнесмен скончался сегодня, 21 марта. На момент смерти ему было 76 лет.

Напомним, что Лоренцо Санс занимал пост президента Реала с 1995 по 2000 год. Главные его достижения на этой должности — победы в Лиге чемпионов в 1998 и 2000 годах.

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