Испания

Защитник может надолго остаться на Камп Ноу.

Руководство Барселоны близко к тому, чтобы продлить действующий контракт с защитником команды Клеманом Ленгле, утверждает SPORT.

Напомним, действующее соглашение французского футболиста с каталонцами истекает в 2023 году, и боссы клуба намерены сохранить игрока после истечения сделки.

По данным источника, проблемой в переговорах может стать потеря формы у Ленгле, в следствие чего он перестал стабильно попадать в стартовый состав.

Ранее сообщалось, что "блаугранас" в летнее трансферное окно могут приобрести центрального полузащитника Вильярреала Пау Торреса.