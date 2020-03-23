Защитник может надолго остаться на Камп Ноу.
Клеман Ленгле, getty images
23 марта 2020, 22:56
Руководство Барселоны близко к тому, чтобы продлить действующий контракт с защитником команды Клеманом Ленгле, утверждает SPORT.
Напомним, действующее соглашение французского футболиста с каталонцами истекает в 2023 году, и боссы клуба намерены сохранить игрока после истечения сделки.
По данным источника, проблемой в переговорах может стать потеря формы у Ленгле, в следствие чего он перестал стабильно попадать в стартовый состав.
Ранее сообщалось, что "блаугранас" в летнее трансферное окно могут приобрести центрального полузащитника Вильярреала Пау Торреса.