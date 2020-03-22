Испания

Каталонцы хотят подписать центрбека Вильярреала.

Защитник Вильярреала Пау Торрес попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны следующим летом и уже начал переговоры с Вильярреалом по центрбеку. Ранее в подписании 23-летнего игрока также был заинтересован Арсенал.

Действующий контракт Торреса с Вильярреалом рассчитан до июня 2024 года, а его клаусула составляет 50 млн евро.

В текущем сезоне защитник провел 26 поединков в футболке "желтых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона также проявляет интерес к защитнику Ман Сити Эмерику Ляпорту.

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