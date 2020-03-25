Испания

"Королевский клуб" ищет потенциального сменщика Модричу.

Мадридский Реал продолжает поиски центрального полузащитника на замену 34-летнему Луке Модричу.

По информации Defensa Central, сам хорват советует селекционной службе "сливочных" присмотреться к своему соотечественнику Николе Влашичу.

С лета 2019-го Влашич выступает за московский ЦСКА, переехав в российскую столицу из Эвертона. Контракт 22-летнего футболиста с "армейцами" рассчитан до 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 22 млн евро.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 30 матчах, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.

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