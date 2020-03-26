Испания

Бельгиец считает, что это было лишь адаптацией.

Вингер мадридского Реала Эден Азар прокомментировал свой дебютный сезон на Сантьяго Бернабеу.

"Мой первый сезон в Реале получился плохим, но все не так ужасно. Это был сезон адаптации. Оценивать нужно по моему второму сезону. Здесь отличная команда, я познакомился с множеством новых людей. Это большой опыт для меня. У меня еще четыре года по контракту, и я надеюсь быть в форме", — цитирует бельгийца AS.

Недавно сообщались, что Азар избавился от швов на лодыжке.

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