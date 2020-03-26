Испания

Рубиалес заявил, что в федерации рассматривают все возможные сценарии.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что приоритетной задачей футбольного руководства страны заключается в том, чтобы доиграть данный сезон.

"Наш приоритет — завершить сезон в Испании. Мы не можем часть команд повысить в классе, а аутсайдеров — отправить в Сегунду. Право остаться в элитном дивизионе команды должны завоевать на футбольном поле. Сотни команд ожидают, что сезон удастся доиграть. Когда Испания оправится от коронавируса — это будет прекрасный момент для того, чтобы доиграть чемпионат. Возможно, в мае. Такой ход событий маловероятен, но я буду радоваться, если ошибусь. Наша цель — доиграть сезон", — приводит слова функционера пресс-служба RFEF

"Мы рассматриваем варианты со всеми возможными сценариями. Мы живем в очень экстремальное время. У нас нет конкретной даты возобновления чемпионата, и мы не будем делать никаких прогнозов. Когда Испания вернется к привычной жизни — тогда поговорим о возможных датах восстановления футбольного сезона", — заключил Рубиалес.

Напомним, в Испании объявили о бессрочной остановке сезона.

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