Испания

До особого распоряжения правительства страны футбола в Испании не будет.

Федерация футбола Испании и Ла Лига выступили с совместным заявлением о том, что все сроки возможного снятия карантина, связанного с коронавирусом, отменяются, и теперь речь пойдет о возобновлении футбольной деятельности в Испании только после соответствующего распоряжения правительства страны.

Ранее руководство испанского футбола планировало завершить карантин 23 марта.

Убытки клубов Ла Лиги из-за прерванного чемпионата составят порядка полумиллиарда евро, но это не идет ни в какое сравнение с тысячами человеческих жизней, которые унес COVID-19 в Испании и по всей планете.

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