Испания

Форвард Сельты предлагает дождаться конца эпидемии.

Нападающий Сельты Яго Аспас заявил, что нынешний розыгрыш чемпионата Испании необходимо доиграть, но сейчас решение принимать не стоит.

"Как бы то ни было, я бы немного подождал с принятием решения, потому что эта ситуация — не шутка.Но я хотел бы завершить сезон, я не люблю заканчивать дела на полпути".

"Игра в футбол — это то, что мне нравится больше всего, но власти должны не торопиться, чтобы поскорее закончить этот сезон".

"Мое будущее? Я останусь в Сельте, не волнуйтесь. Я подписал контракт на четыре сезона", — сказал Аспас Cadena Cope.

Ранее сообщалось, что Сельта отказалась от предоставленных ей тестов на коронавирус.