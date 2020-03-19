Испания

"Кельты" намерены помочь своему региону.

Как сообщает AS, руководство Сельты отказалось от предоставленных Примерой тестов на коронавирус. Ранее такое же решение приняли Осасуна, Эйбар и Вальядолид.

В свою очередь, тесты, которые полагались "кельтам", будут направлены в больницы Виго, в которых проверяют людей на симптомы Covid-19. В клубе намерены таким образом помочь нуждающимся группам населения.

Сельта утверждает, что весь персонал и игроки команды находятся в хорошем состоянии, и все продолжают придерживаться домашней самоизоляции.

Ранее директор Вальядолида высказал свое мнение о предоставленных в клуб тестах.