Хавбек рассказал трогательную историю о бывшем одноклубнике.
Френки де Йонг, getty images
27 марта 2020, 14:25
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал историю о том, как интересовался мнением о переходе в стан каталонской команды у Абдельхака Нури, который в июле 2017 года получил тяжелые повреждения головного мозга.
"Я сел рядом с ним, и вошла его мать. Затем она спросила: "Аппи, куда должен идти Френки? В Барселону?" Как только она это сказала,он поднял свою бровь. Это был особенный момент", — цитирует де Йонга Marca.
Ранее родной брат Нури сообщил, что Абдельхак окончательно вышел из комы, и даже способен иногда контактировать с окружающими.
Также свое мнение об игре де Йонга в Барселоне и о его роли в команде высказал его бывший наставник Эрик тен Хаг.