Испания

Хавбек рассказал трогательную историю о бывшем одноклубнике.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал историю о том, как интересовался мнением о переходе в стан каталонской команды у Абдельхака Нури, который в июле 2017 года получил тяжелые повреждения головного мозга.

"Я сел рядом с ним, и вошла его мать. Затем она спросила: "Аппи, куда должен идти Френки? В Барселону?" Как только она это сказала,он поднял свою бровь. Это был особенный момент", — цитирует де Йонга Marca.

Ранее родной брат Нури сообщил, что Абдельхак окончательно вышел из комы, и даже способен иногда контактировать с окружающими.

Также свое мнение об игре де Йонга в Барселоне и о его роли в команде высказал его бывший наставник Эрик тен Хаг.