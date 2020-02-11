Испания

Тренер считает, что хавбека неправильно используют в каталонском клубе

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился своим мнением о том, как используют его бывшего подопечного Френки де Йонга в Барселоне.

Нидерландский хавбек присоединился к Барселоне минувшим летом из амстердамского клуба за 75 млн евро.

"Де Йонг не бомбардир. Он – игрок, который должен поставлять мяч тем, кто может отдать голевую передачу или забить.

Хотел бы я поработать с ним и с де Лигтом еще сезон или два. Это бы принесло пользу и Аяксу, и голландскому футболу. Они – очень качественные футболисты, с ними мы могли бы пройти дальше в Лиге чемпионов", – приводит слова тен Хага издание AS.

В текущем сезоне де Йонг провел 32 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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