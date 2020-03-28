Испания

Испанец в ближайшее трансферное окно, вероятно, сменит прописку.

Как сообщает AS, руководство мадридского Реала планирует в будущее трансферное окно продать полузащитника команды Лукаса Васкеса.

По данным источника, боссы клуба не намерены предлагать игроку новый контракт, а срок действия текущего соглашения истекает в 2021 году. Тем самым, "бланкос" хотят заработать на продаже, нежели отпускать Васкеса бесплатно.

Отмечается, что за хавбеком наблюдают итальянские команды. В текущем сезоне Примеры игрок провел на поле 14 матчей, забив два гола и отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что мадридцы и вовсе отложили летние трансферные планы из-за коронавируса.