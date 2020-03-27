Испания

"Сливочные" отложили вопрос об усилении состава в летнее трансферное окно.

Из-за распространения пандемии коронавируса в Европе, последствиями которой стали паузы практически во всех европейских чемпионатах, мадридский Реал решил на время отложить планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, главная причина данного решения — нестабильная финансовая ситуация клуба, которая вызвана отсутствием доходов от продажи прав на телетрансляции, а также прочей коммерческой прибыли.

Отмечается, что "сливочные" вновь вернутся к работе на трансферном рынке только тогда, когда определенно точно станет известна дата возобновления испанской Примеры и Лиги чемпионов.

Напомним, что одними из главных целей мадридского Реала на летнее трансферное окно назывались Поль Погба, Лаутаро Мартинес, Рауль Хименес, Эдуардо Камавинга и многие другие.

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