Испания

Менеджер испанцев сравнил своих экс-подопечных.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что экс-хавбек Барселоны Андрес Иньеста имел столь же высокий уровень, как форвард Лионель Месси.

"Игрок, который произвел на меня наибольшее впечатление в моей карьере, без сомнения, это Лео Месси. Также я могу сказать, что Андрес Иньеста близок к чему-то похожему к таланту и уровню Месси. Но Лионель сильно отличается от других".

"Вернусь ли я когда-то в Барсу? Я думаю, что могу тренировать ту команду, в которой я работал раньше. Я оставил двери открытыми. Мое время в Барселоне было чудесным, и я всегда буду благодарен", — цитирует Энрике Goal.

Ранее сообщалось, что январское трансферное окно каталонцы пытались вернуть Иньесту в команду.