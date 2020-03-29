Испания

Бывший защитник "матрасников" ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Очередная плохая новость поступила из стана Атлетико — скончался бывший игрок клуба Хосе Луис Капон.

Испанец умер в возрасте 72 лет по естественным причинам. Хосе Капон провел 9 сезонов за Атлетико (1970-1980, 1971-1972 — аренда в Эльче).

Защитник выиграл с "матрасниками" два чемпионства (сезоны 1972/73 и 1976/77), Кубок Испании сезона-1975/76 и Интерконтинентальный кубок в 1974 году.

Напомним, что ранее умер 14-летний нападающий Атлетико Кристиано Минчоле Санчес.