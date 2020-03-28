Испания

"Рохибланкос" скорбят по Кристиано Минчоле Санчесе.

В возрасте 14-ти лет скончался игрок Атлетико Инфантиль С Кристиано Минчола Санчес — сообщил официальный сайт "рохибланкос". Причина смерти не сообщается.

Кристиан занимался в академии Атлетико с семи лет, играя на позиции нападающего, и забил более 50 голов.

"В таких ситуациях возникает чувство полной беспомощности и абсолютной несправедливости, – сказал генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль. – Наши сердца, всей нашей общей семьи, разбиты. В последние дни мы теряем так много близких, и из-за коронавируса, и по другим причинам. Ему было всего 14 лет..."

Как сообщил президент Атлетико Энрике Сересо, в память о Кристиане и всех спортсменах и болельщиках, покинувших этот мир в последние недели, флаг клуба на Ванда Метрополитано будет приспущен в знак траура.

Клуб выразил искренние соболезнования родственникам Кристиана.

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