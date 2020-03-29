Мадридцы считают, что подписание поможет "закрыть" позицию в центре поля на много лет.
Эдуардо Камавинга, getty images
29 марта 2020, 11:24
Эдуардо Камавинга с каждым днем собирает все больше поклонников в структуре Реала, сообщает Marca.
Мадридский клуб уверен, что полузащитник идеально подходит им, учитывая его баланс между разрушением и созиданием.
По их мнению, игрок сможет выполнять функции Поля Погба, от трансфера которого Реал уже готов отказаться, а не стать заменой для Каземиро, как предполагалось ранее.
Контракт Камавинги с Ренном действителен до лета 2022 года. Напомним, что на полузащитника также претендует Ливерпуль.
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