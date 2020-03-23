Испания

Французский вингер получит еще один шанс закрепиться в составе "сине-гранатовых".

Крайний полузащитник Усман Дембеле не уйдет из Барселоны в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба и тренерский штаб по главе с Кике Сетьеном продолжают верить в дальнейший прогресс 22-летнего вингера.

Кроме того, в стане "сине-гранатовых" считают, что было бы неправильно пытаться избавиться от травмированного футболиста, который в феврале выбыл на полгода из-за повреждения связок колена.

Примечательно, что и сам Дембеле намерен попытаться закрепиться в схеме Сетьена в следующем сезоне, а уже через год француз будет рассматривать варианты продолжения карьеры.

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