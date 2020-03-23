Французский вингер получит еще один шанс закрепиться в составе "сине-гранатовых".
Усман Дембеле, Getty Images
23 марта 2020, 14:14
Крайний полузащитник Усман Дембеле не уйдет из Барселоны в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство каталонского клуба и тренерский штаб по главе с Кике Сетьеном продолжают верить в дальнейший прогресс 22-летнего вингера.
Кроме того, в стане "сине-гранатовых" считают, что было бы неправильно пытаться избавиться от травмированного футболиста, который в феврале выбыл на полгода из-за повреждения связок колена.
Примечательно, что и сам Дембеле намерен попытаться закрепиться в схеме Сетьена в следующем сезоне, а уже через год француз будет рассматривать варианты продолжения карьеры.
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