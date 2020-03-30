Французский форвард признался, что очень сильно скучает за футболом.
Антуан Гризманн, Getty Images
30 марта 2020, 11:45
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн проводит свободное время на карантине, играя в League of Legends. Во время стрима французский форвард ответил на некоторые вопросы своих болельщиков.
"В будущем я бы хотел получить 7-й номер в Барселоне (во время перехода Гризманна в Барсу этот номер принадлежал Коутиньо — прим. ред.).
"Карантин проходит хорошо, но порой просто нечем заняться. Я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся. Не знаю, когда я тренировки возобновятся".
"Перенос Евро? Я очень расстроен этим событием, но для сборной Франции это, наверное, к лучшему, потому что у нас было слишком много травмированных игроков в этом сезоне", — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Барселона готова рассмотреть продажу Гризманна. В услугах французского форварда заинтересованы Арсенал, МЮ и ПСЖ.
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