Испания

Французский форвард признался, что очень сильно скучает за футболом.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн проводит свободное время на карантине, играя в League of Legends. Во время стрима французский форвард ответил на некоторые вопросы своих болельщиков.

"В будущем я бы хотел получить 7-й номер в Барселоне (во время перехода Гризманна в Барсу этот номер принадлежал Коутиньо — прим. ред.).

"Карантин проходит хорошо, но порой просто нечем заняться. Я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся. Не знаю, когда я тренировки возобновятся".

"Перенос Евро? Я очень расстроен этим событием, но для сборной Франции это, наверное, к лучшему, потому что у нас было слишком много травмированных игроков в этом сезоне", — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона готова рассмотреть продажу Гризманна. В услугах французского форварда заинтересованы Арсенал, МЮ и ПСЖ.

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