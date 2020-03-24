Англия

Француз больше не нужен каталонцам.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может покинуть Камп Ноу уже ближайшим летом. Данной ситуацией намерены воспользоваться Арсенал? Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает Football.London.

"Канониры" ищут потенциального форварда в связи с возможным уходом из команды Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонцем также интересуется и Барселона.

Также интерес к 27-летнему французу декларируют Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен.

"Сине-гранатовые" рассматривают три варианта расставания с Гризманном. Первый из них — полноценная продажа за 105 млн евро. Второй — аренда с последующим правом выкупа.

В случае с третьим вариантом преимущество получат Арсенал и ПСЖ — трансферный обмен. Каталонцы желают вернуть на Камп Ноу Неймара, а также подписать Обамеянга.

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