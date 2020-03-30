Испания

Испанский защитник рассказал о своих амбициях.

Серхио Регилон доволен текущим сезоном в Севилье. Защитник хочет помочь андалусийцам, но с радостью бы преуспел в Реале.

"Счастлив здесь (в Севилье), как и в Реале. Я из Мадрида, и моя жизнь там. И я с удовольствием добился бы там успеха.

Если кто-то из членов совета того или иного клуба не скажет мне о будущем, я бы хотел закончить сезон 30 июля или 30 августа с Севильей. Это моя команда, и это моя идея. Я не обсуждал правовые вопросы. Просто понятия не имею, каким будет мое будущее. Я не знаю, что будет после 30 июня" — приводит слова Регилона Diario de Sevilla.

Отметим, что летом испанский защитник мог перебраться в Ювентус, но отказал туринцам.