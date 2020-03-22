Испания

Испанец может продолжить выступления в клубе после окончания аренды.

Защитник Серхио Регилон может остаться в Севилье по истечении срока аренды, сообщает издание Mundo Deportivo.

Испанец доволен своим положением в клубе и готов рассмотреть переход на постоянной основе.

"Не могу пожаловаться. Я люблю город, клуб и партнеров по команде. Кто знает, что случится в будущем? Решение будет приниматься летом", – заявил 23-летний игрок.

Регилон перешел в Севилью прошлым летом на правах аренды из Реала. В текущем сезоне защитник провел 25 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Регилон летом отказался от перехода в Ювентус.

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