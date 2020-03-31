Испания

Каталонцы собираются выслушать предложения по защитнику.

Барселона решила расстаться с Хуниором Фирпо ближайшим трансферным окном за 20 миллионов евро, сообщает Sport.es.

"Сине-гранатовые" ждут предложения от других клубов, но также готовы задействовать защитника в сделке по Лаутаро Мартинеса.

Хуниор Фирпо после перехода в Барселону из Бетиса прошлым летом провел 17 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что каталонцы готовы продать восемь игроков в ближайшее трансферное окно.