Форвард Лиона может в межсезонье переехать на Сантьяго Бернабеу.
Райан Шерки, getty images
31 марта 2020, 12:28
Полузащитник Лиона Райан Шерки в будущее трансферное окно может перейти в стан мадридского Реала, сообщает Le 10 Sport.
По данным источника, в услугах 16-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан. Менеджер считает, что игрок в будущем может заменить Бензема, так как часто выступает на позиции центрфорварда.
Ранее сам Шерки не стал скрывать, что переход в мадридскую команду — это одна из самых главных целей в карьере.
Полузащитник дебютировал за Лион в прошлом сезоне. Он уже провел 24 профессиональных матча за клуб, отметившись девятью голами и тремя ассистами.