Испания

Форвард Лиона может в межсезонье переехать на Сантьяго Бернабеу.

Полузащитник Лиона Райан Шерки в будущее трансферное окно может перейти в стан мадридского Реала, сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, в услугах 16-летнего французского футболиста лично заинтересован главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан. Менеджер считает, что игрок в будущем может заменить Бензема, так как часто выступает на позиции центрфорварда.

Ранее сам Шерки не стал скрывать, что переход в мадридскую команду — это одна из самых главных целей в карьере.

Полузащитник дебютировал за Лион в прошлом сезоне. Он уже провел 24 профессиональных матча за клуб, отметившись девятью голами и тремя ассистами.