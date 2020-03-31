Испания

Вингер Реала и сборной Бразилии возглавил список самых многообещающих талантов мирового футбола.

В 2020 году журналисты Goal провели голосование с целью определить самого яркого вундеркинда, рожденного не ранее 1 января 2001 года, и им оказался Родриго Гоэс — сообщил Goal.com.

19-летний вингер Реала (18 матчей за первую команду, 7 голов) и национальной сборной Бразилии (2, 0), опередил 17-летнего Ансу Фати из Барселоны (25 матчей за первую команду, 5 голов) и занявшего третье место 18-летнего Мейсона Гринвуда из Манчестер Юнайтед (40 матчей за первую команду, 12 голов).

Представителей Украины в списке 50-ти самых многообещающих футбольных талантов планеты, рожденных в XXI веке, нет.

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