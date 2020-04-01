Испания

Защитник в конце сезона покинет ПСЖ.

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава в будущее трансферное окно имеет большие шансы стать игроком Барселоны, утверждает Sport.es.

По данным источника, руководство клуба готово предложить контракт футболисту, который вскоре получит статус свободного агента. Отмечается, что каталонцы не смогут потратить много средств летом, а значит центрбек считает вполне приоритетным вариантом, так как за его трансфер нет надобности платить.

В текущем сезоне Кюрзава провел на поле в футболке парижан 23 поединка во всех турнирах, забив один гол.

Ранее сообщалось, что французский гранд может потерять 215 миллионов евро из-за кризиса, связанным с пандемией коронавируса.