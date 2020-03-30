Франция

Коронавирус не оставит без внимания и французский футбол.

Финансовое положение Пари Сен-Жермен может серьезно ухудшиться, если нынешний сезон французской Лиги 1 продлится до 30 июня и позже. Об этом сообщает Parisfans со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, парижский гранд рискует потерять до 215 миллионов евро, если клуб вновь не начнет получать доходы от телетрансляций, доходы в дни матчей и прочую прибыль. В любом случае, убытков ПСЖ не избежать, но главный вопрос — насколько серьезными они будут.

Главная причина финансового кризиса в футболе — пандемия коронавируса, из-за которой сезоны в европейских чемпионатах могут и вовсе отменить, либо поединки буду проходить без зрителей. Пока окончание сезона во Франции запланировано на 30 июня, но в любой момент все может измениться.

Стоит отметить, что ПСЖ только за матч с Ниццой должен был заработать около 5-6 миллионов евро, а прибыль от продажи билетов в VIP-секторе в сезоне-2018/19 составила порядка 100 миллионов евро. Сейчас же эта сумма уменьшится как минимум на 30 процентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус также повлияет на испанский футбол. Например, Барселона рискует потерять из-за COVID-19 около 100 миллионов евро.

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