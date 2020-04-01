"Сливочные" не будут удерживать серба в команде.
Лука Йович, getty images
01 апреля 2020, 08:40
Руководство Реала готово в будущее трансферное окно продать нападающего команды Луку Йовича, который прибыл в Мадрид лишь прошлым летом, сообщает Don Balon.
По данным источника, боссы клуба сомневаются, что сербский футболист сумеет закрепиться в составе команды Зидана. "Бланкос" предпочитают выручить хотя бы часть вложенных в игрока 60 миллионов евро.
Также отмечается, что одной из причин вероятной продажи стало то, что форвард попал в скандал в Сербии, грубо нарушив условия карантина.
Ранее СМИ сообщали, что на Йовича есть уже первый претендент — в услугах футболиста заинтересован лондонский Челси.