Англия

Сербский форвард не смог заиграть в мадридском Реале.

Нападающий Реала Лука Йович с большой долей вероятности покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, поскольку он не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе у Карима Бензема.

Как сообщает Mundo Deportivo, 22-летний серб попал в сферу интересов Челси, который в предстоящее межсезонье намерен усилить атакующую линию и рассматривает игрока Реала в качестве одной из целей.

Руководство "сливочных" готово расстаться с Йовичем. Главный тренер команды Зинедин Зидан планирует отдать с сербского форварда в аренду, а взамен подписать другого нападающего.

Финансовые детали потенциальной сделки не уточняются, но Челси придется встретиться с конкуренцией в вопросе подписания Луки Йовича. К футболисту также проявляют интерес Наполи, Милан и Тоттенхэм.

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