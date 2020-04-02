Испания

Испанец рассказал чем занимается во время карантина.

Защитник Барселоны Серхи Роберто поделился своими мыслями относительно возникшей ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса и рассказал как он поддерживает форму.

"Страшно и грустно не видеть людей на улице. Это удручающая ситуация, но важно оставаться дома, чтобы все закончилось как можно быстрее и чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни", — цитирует испанца пресс-служба "сине-гранатовых".

"Тренеры отправляют нам индивидуальные тренировки, но я также делаю свои собственные упражнения. Тренировки дома в спортзале отличаются от тренировок на футбольном поле. Когда все это закончится, я надеюсь, что у нас будет несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам на высшем уровнем".

Также фулбек рассказал, как он проводит досуг.

"Когда моя дочь спит, я смотрю разные сериалы. Также я учусь готовить. Играю на PlayStation. Иногда я смотрю повторы матчей по телевизору, и мне хочется снова играть. Мне также не хватает тренировок и встреч с товарищами по команде".

"Что посмотреть на карантине? Мне всегда нравилось смотреть фильмы, которые имеют продолжение. Рекомендую книги об истории основателя Nike или трилогию Голодных игр. Матч против ПСЖ в 2017-м? Это даже не обсуждается. Я прекрасно помню тот вечер. Несмотря на то, что у нас была тренировка на следующий день, я всю ночь не спал, так как пересматривал свой победный гол. Сейчас я изредка вновь пересматриваю тот матч", — завершил футболист.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны, в том числе и Роберто, согласны на понижение зарплат.

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