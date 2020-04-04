"Бланкос" не планируют отпускать марокканца.
Ашраф Хакими, getty images
04 апреля 2020, 16:44
Как сообщает Marca, действующий контракт крайнего защитника Реала Ашрафа Хакими истекает не в 2021 году, а в 2023.
Напомним, марокканский футболист уже проводит второй сезон в аренде в дортмундской Боруссии, и "шмели" имели желание выкупить договор игрока на постоянной основе.
По данным источника, руководство и тренерский штаб мадридцев рассчитывают на Хакими в будущем, и не намерены отпускать фулбэка в будущее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах уже заинтересованы целый ряд европейских топ-клубов, среди которых ПСЖ, Челси и Ювентус.