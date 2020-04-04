Испания

Вратарь рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

Голкипер Овьедо Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, заявил, что все еще нацелен вернуться в мадридскую команду.

"Понятное дело, хочу вернуться в Реал и стать там первым номером в команде. Однако обо всем мы узнаем в будущем: что думает тренер, что будет с карантином".

"Конечно же, я вижу себя основным голкипером в Мадриде. Если бы я так не считал, то какой смысл был в трансфере? Я стараюсь и прикладываю все усилия для этого. Когда это случится — не знаю, однако это будет один из лучшим моментов моей жизни", — сказал Лунин в интервью Madridista Real.

Ранее украинский вратарь рассказал, как проходит его жизнь в аренде в условиях тотального карантина.