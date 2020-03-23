Испания

Украинский голкипер рассказал о нынешней обстановке в Испании.

Вратарь Овьедо Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, рассказал о том, как проводит карантин в Испании, который ввели из-за распространения пандемии коронавируса.

"За первую неделю всего один раз мы выходили на улицу в магазин. Купили все необходимое, и на этом наши прогулки закончилось. Сидим дома, а на тренировки уходит по часу-полтора в день".

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"На улице паники нет, ходят патрули, которые следят, чтобы никто не ходил без дела. Сейчас заехали военные и иногда можно заметить, что пролетает дрон".

"Фильмов уже посмотреть много. На самом деле все это уже начинает надоедать, поэтому скоро, я думаю, дойдут руки до изучения языков", — рассказали Андрей Лунин и его невеста в программе Профутбол.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 11 поединков во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов и провел 2 "сухих" матча.

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