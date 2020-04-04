Испания

Голкипер Овьедо Андрей Лунин — о переходе в мадридский Реал.

Украинский вратарь поделился эмоциями, когда впервые узнал об интересе со стороны "галактикос".

"Когда узнал, что Реал заинтересован во мне – я испытал разные чувства. Я нервничал и был счастлив – это моя детская мечта. Я согласился и не рассматривал другие варианты. Я приехал в Мадрид, поговорил с руководством и тренерами, прошел медицинский осмотр и заключил соглашение. Я не сомневался в переходе".

"При встрече с Зиданом был простой разговор. Он сказал, что у меня будут возможности, минуты, но я должен работать. Простые вещи", — приводит слова Андрея Лунина Mundo Deportivo.

Напомним, что сейчас Андрей Лунин находится в аренде у Овьедо до конца сезона (30 июня).

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