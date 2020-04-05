Испания

"Небесные" хотят подписать игроков на постоянной основе.

Сельта хочет выкупить права на полузащитника Рафинью и защитника Джейсона Мурильо, сообщает издание AS.

Футболисты присоединились к галисийцам на правах аренды из Барселоны и Сампдории соответственно и успели хорошо проявить себя в новом клубе. Руководство "небесных" решило использовать паузу в чемпионате, чтобы оформить игроков на постоянной основе.

Сельта имеет опцию выкупа Мурильо за 16 млн евро. Предполагается, что Барселона будет готова отпустить Рафинью за такую же сумму.

В текущем сезоне бразильский хавбек провел в составе Сельты 23 поединка, отличившись двумя голами и двумя ассистами, а в активе колумбийского центрбека имеется 8 матчей.

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