Испания

"Нервионцы" видят швейцарца в своей команде.

Севилья хочет опередить конкурентов в гонке за крайним полузащитником Ливерпуля Джерданом Шакири, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, андалусийцы пытались приобрести швейцарца в январское трансферное окно, но их отпугнула цена в 30 миллионов евро. Теперь же "красные" готовы отпустить игрока за 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что за вингера также активно претендуют Рома и московский ЦСКА, но Севилья намерена предложить лучшие финансовые условия как игроку, так и Ливерпулю.

В нынешнем сезоне Джердан из-за различных травм, а также уровня конкуренции наиграл всего 256 минут в 10 матчах во всех турнирах за "красных".