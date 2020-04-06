Испания

Мексиканец не получает должной практики в неаполитанском клубе.

Полузащитник Наполи Ирвинг Лосано уже этим летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Il Mattino.

За игроком следят мадридский Атлетико и Валенсия. Ранее было известно также об интересе к 24-летнему мексиканцу со стороны клубов АПЛ. Эвертон даже проводил переговоры с Наполи, но не мог сойтись в цене.

При Дженнаро Гаттузо Лосано отыграл всего в шести матчах, исключительно выходя на замену.

Партенопейцам вряд ли удастся отбить потраченные на мексиканца деньги. Летом 2019-го они заплатили 40 млн евро ПСВ.

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