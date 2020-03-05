Англия

Мексиканец может продолжить карьеру в Англии.

Полузащитник Наполи Ирвинг Лосано попал в сферу интересов Эвертона, Вест Хэма и Вулверхэмптона, сообщает портал Calciomercato.

Лосано присоединился к Наполи минувшим летом из ПСВ за 38 млн евро, но в последнее время утратил место в составе команды. Английские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить мексиканского вингера.

Действующий контракт Лосано с Наполи рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Наполи Калиду Кулибали попал в сферу интересов Баварии и Манчестер Юнайтед.

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