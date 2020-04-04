Испания

Каталонцы считают, что ранее предпринятых мер может быть недостаточно.

Барселоне не удалось достичь полного согласия с игроками по поводу снижения зарплаты на 70% в условиях пандемии коронавируса, однако каталонцы могут урезать жалования еще сильнее, утверждает AS.

По информации Mundo Deportivo, президент клуба Жозеп Мария Бартомеу попросил подготовить полный отчет о влиянии нынешней ситуации на финансовое здоровье клуба. Предполагалось, что доклад будет готов в мае, однако оценить все очень сложно. Многое будет зависеть от даты возобноввления сезона (если она будет), от того, будут матчи со зрителями или без, разрешат ли работать клубному фан-шопу и т.д.

Учитывая все эти факторы, руководство клуба считает, что предпринятых ныне мер по снижению зарплаты может оказаться мало.

Что касается завершения чемпионата, то каталонцы хотели бы доиграть сезон, даже несмотря на то, что при остановке турнира именно она может стать чемпионом.