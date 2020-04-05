Испания

Кандидат в президенты Королевской федерации футбола Испании высказал свое мнение.

Икер Касильяс считает, что сезон можно закончить в декабре, что даст возможность легко подстроиться под чемпионат мира в Катаре в 2022 году, но Хавьер Тебас видит такой вариант невозможным.

"Какие даты еврокубков? Отменяете ли вы сезон? Может, провести его остаток через 3-4 месяца и закончить в декабре финалами еврокубков? Следующий чемпионат мира состоится в ноябре 2022 года", — заявил Касильяс.

"Уже указаны новые даты, которые позволят нам закончить сезон. Задержка конца текущего розыгрыша и начала нового означают потерю одного сезона. Что произойдет с телевизионными контрактами, подписанными на несколько сезонов. Это миллиарды евро", — ответил Тебас.

Ya se han han señalado nuevas fechas que nos van a permitir terminar la temporada. Retrasar el final y empezar con año natural, supone perder una temporada,¿qué pasaría con los contratos de tv, de los jugadores, firmados por varias temporadas, que suponen miles de millones de €? https://t.co/FhsRN5QmWs — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 5, 2020

Напомним, Ла Лига уже представила клубам план возвращения к тренировкам.